Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Москве
30 сентября 2025
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 30 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
вт
30
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
19:30
от 330 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга
А-а-а-а! Вот и новый хит из Турции — этот сериал уже обогнал мелодраму с Эргенчем и не собирается останавливаться
Стальной красавец с дверями-крыльями: что за машина снималась в «Назад в будущее» и где она теперь
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года
Этот ужастик Стивен Кинг так и не смог досмотреть до конца — увиденное снится в кошмарах до сих пор
«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки
«Заслуживает 12 из 10»: «12» Михалкова — лишь российский ремейк классики Голливуда, но его обожают даже в США (и претензия только одна)
Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT
Герои революции не умирают от старости: как погибла сестра Китнисс в «Голодных играх»
Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667