Киноафиша
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Москве
4 октября 2025
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 4 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
13:15
от 800 ₽
15:20
от 800 ₽
17:25
от 800 ₽
19:30
от 800 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:35
от 550 ₽
12:40
от 550 ₽
14:45
от 660 ₽
16:50
от 660 ₽
18:55
от 660 ₽
21:00
от 660 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
11:10
от 410 ₽
13:15
от 450 ₽
15:20
от 450 ₽
17:25
от 470 ₽
19:30
от 470 ₽
21:35
от 470 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40
от 420 ₽
12:45
от 420 ₽
14:50
от 470 ₽
16:55
от 470 ₽
19:00
от 470 ₽
21:05
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
16:25
от 670 ₽
18:30
от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:40
от 650 ₽
12:45
от 800 ₽
14:50
от 800 ₽
16:55
от 800 ₽
19:00
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:40
от 520 ₽
12:45
от 520 ₽
14:50
от 660 ₽
16:55
от 660 ₽
19:00
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
17:00
от 770 ₽
19:05
от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
11:10
от 500 ₽
13:15
от 660 ₽
15:20
от 660 ₽
17:25
от 660 ₽
19:30
от 660 ₽
21:35
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
11:10
от 400 ₽
13:15
от 450 ₽
15:20
от 450 ₽
17:25
от 480 ₽
19:30
от 480 ₽
21:35
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
14:30
от 640 ₽
16:35
от 640 ₽
18:40
от 640 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:20
от 550 ₽
12:25
от 550 ₽
14:30
от 650 ₽
16:35
от 650 ₽
18:40
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:20
от 700 ₽
12:25
от 700 ₽
14:30
от 800 ₽
16:35
от 800 ₽
18:40
от 800 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
16:05
от 770 ₽
18:10
от 770 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:40
от 560 ₽
12:45
от 560 ₽
14:50
от 720 ₽
16:55
от 720 ₽
19:00
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:50
от 500 ₽
12:55
от 630 ₽
15:00
от 630 ₽
17:05
от 700 ₽
19:10
от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
11:00
от 530 ₽
13:05
от 620 ₽
15:10
от 620 ₽
17:15
от 660 ₽
19:20
от 660 ₽
21:25
от 660 ₽
