Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Москве
12 октября 2025
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 12 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
вт
7
ср
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
пн
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:00
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
12:15
от 500 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:30
от 500 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:15
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:30
от 400 ₽
12:40
от 600 ₽
15:55
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:20
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:00
от 400 ₽
14:20
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Цензура такая, что советскому кино и не снилась: Стивену Кингу покорился уникальный антирекорд — внукам не похвастаешься
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим
«Я был там в 1997-м — теперь пережил все заново»: польский сериал-катастрофа с Netflix — драма на уровне «Чернобыля» от НВО
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667