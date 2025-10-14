Не нажимай «play», если завтра на работу: 5 фантастических сериалов с рейтингами выше 8 и долгим хроном

Стальной красавец с дверями-крыльями: что за машина снималась в «Назад в будущее» и где она теперь

Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга

Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

«Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года

«Все наглухо отпиленные»: Россия первой запустила ИИ-комедию без актёров — первая серия уже доступна, а герой собирает лайки

«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн

Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали

Герои революции не умирают от старости: как погибла сестра Китнисс в «Голодных играх»

Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes