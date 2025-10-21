Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Первый на Олимпе
Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Москве
21 октября 2025
Расписание сеансов Первый на Олимпе, 21 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Первый на Олимпе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:50
15:20
16:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь
«Соло-прокачку» с пьедестала моментально сместило новое аниме: на MyAnimeList его рейтинг — 8,74 балла
Смотрели «Вечное сияние чистого разума»? Этот свежий сериал очень на него похож — 96% зрителей в восторге
«Где вы откопали себе такое?»: какое имя было у Шарикова из «Собачьего сердца» — вспоминаем и рассказываем, кто надоумил героя
Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же
«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе
«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки
Безумный хоррор 2008-го будто черновик «Человека-бензопилы»: японцы уже сняли то же самое, только жестче
Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667