Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

«Соло-прокачку» с пьедестала моментально сместило новое аниме: на MyAnimeList его рейтинг — 8,74 балла

Смотрели «Вечное сияние чистого разума»? Этот свежий сериал очень на него похож — 96% зрителей в восторге

«Где вы откопали себе такое?»: какое имя было у Шарикова из «Собачьего сердца» — вспоминаем и рассказываем, кто надоумил героя

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же

«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе

«Дунк чурбан – тупой как баран»: в новом спин-оффе «Игры престолов» героя лишили главной изюминки

Безумный хоррор 2008-го будто черновик «Человека-бензопилы»: японцы уже сняли то же самое, только жестче