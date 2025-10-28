Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Первый на Олимпе Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Москве 28 октября 2025

Расписание сеансов Первый на Олимпе, 28 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 вт 21 ср 22 чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Первый на Олимпе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:40
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось
Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями
Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум
Тест для продвинутых любителей кино СССР: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с очередью
Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь
«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы
Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы
Перед осенним «сумеречным забегом»: в фильмах про Беллу и Эдварда было море отличий от книг — и вот каких
«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру
«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей
Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше