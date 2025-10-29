Этот новый фильм с Ханде Эрчел переплюнул «Великолепный век» по рейтингу — и в Турции его встретили овациями

«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная

Джин-Ву ушел на перерыв: все, что известно про 3-й сезон «Поднятия уровня» со слов создателей

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

«Такое – не по-русски»: из «Афони» пропала по-настоящему «пикантная» сцена — советская цензура «обнаженку» не оценила бы

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы

770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести