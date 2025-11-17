Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Первый на Олимпе
Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Москве
17 ноября 2025
Расписание сеансов Первый на Олимпе, 17 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
пн
10
вт
11
ср
12
чт
13
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Первый на Олимпе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
13:40
В прокате
Премьеры
Онлайн
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)
Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда
Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать
«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит
«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?
Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки
«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться
Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия
Эти 5 фильмов СССР просто созданы для осеннего просмотра: ИИ зашифровал их в эмодзи – угадаете все? (тест)
«Слову пацана» уже 2 года: за это время детали сюжета многие подзабыли – проверьте и вы себя, ответив на 7 вопросов (тест)
Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667