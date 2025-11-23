Меню
Фильмы
Первый на Олимпе
Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Москве
23 ноября 2025
Расписание сеансов Первый на Олимпе, 23 ноября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
чт
20
пт
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Первый на Олимпе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
14:00
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:40
от 600 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
13:20
от 700 ₽
