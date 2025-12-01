Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Первый на Олимпе Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Москве 1 декабря 2025

Расписание сеансов Первый на Олимпе, 1 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Первый на Олимпе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:50 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:45 от 450 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»
Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
Маша, отвертка и 100 000 000 просмотров на YouTube: чем уникальна 81-я серия «Маши и Медведя»
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше