Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Филателия Расписание сеансов Филателия, 2024 в Москве 23 сентября 2025

Расписание сеансов Филателия, 23 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 20 вт 23 чт 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Филателия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
19:30 от 600 ₽
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал
Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»
Карл! Где логика? Нейросеть пересмотрела всех «Терминаторов» и нашла 5 вопиющих ляпов, которые меняют понимание всей истории
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше