Киноафиша
Фильмы
Филателия
Расписание сеансов Филателия, 2024 в Москве
23 сентября 2025
Расписание сеансов Филателия, 23 сентября 2025 в Москве
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
19:30
от 600 ₽
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Дракула
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
«Может, стрельбы вообще не было»: первые кадры нового сезона «Клюквенного щербета» объяснили его финал
Зрители ошибались годами: вот правильная хронология фильмов «Чужой»
Карл! Где логика? Нейросеть пересмотрела всех «Терминаторов» и нашла 5 вопиющих ляпов, которые меняют понимание всей истории
Самый шокирующий сюжетный поворот «Атаки титанов» читался уже с первых серий: но не всем хватило духу в него поверить
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
«Ставки высоки»: ИИ назвал лучшую часть «Гарри Поттера» — и это не «Тайная комната» (фанаты могут не согласиться)
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
