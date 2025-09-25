Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна

Круглые сироты или инопланетяне? Авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей

Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)

Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода

Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести

Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию

Хейтеры Тома Круза, лица к осмотру: самый безумный трюк из фильма «Миссия невыполнима» впервые повторили

«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)

Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем

Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано