Киноафиша Фильмы Филателия Расписание сеансов Филателия, 2024 в Москве 30 сентября 2025

Расписание сеансов Филателия, 30 сентября 2025 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «Филателия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:30 от 370 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
