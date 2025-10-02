Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Филателия Расписание сеансов Филателия, 2024 в Москве 2 октября 2025

Расписание сеансов Филателия, 2 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 вт 23 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 ср 1 чт 2 сб 4 вт 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Филателия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
13:30 от 450 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное
В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме
Думали, все тайны хайдов уже раскрыты? Создатели «Уэнсдэй» намекнули, что покажут в 3 сезоне
Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Как три пальца об асфальт: почему в «Голодных играх» показывают именно такой жест рукой — нормально пояснили лишь в книге
Миядзаки не придумывал: одна из самых сильных сцен «Унесенных призраками» повторяет эпизод из его жизни
Не знаете, что включить вечером? Netflix сам подскажет: топ-10 сериалов за всю историю платформы — у лидера 1,72 млрд часов просмотра
Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс
«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах
Оставьте «Орудия»: топ-5 самых жутких фильмов ужасов за последние 5 лет, которые страшно смотреть в темноте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше