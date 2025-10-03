Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Филателия
Расписание сеансов Филателия, 2024 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов Филателия, 3 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Вся информация о фильме
вт
23
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
ср
1
чт
2
пт
3
сб
4
вт
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Филателия»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
15:30
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Отзывы
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Премьера одного из самых ожидаемых турецких сериалов оказалась провальной: зрители протестуют против «Любви и слёз»
Одна фраза Рыжовой в «Служебном романе» превратила «самого верного друга» в равнодушную эгоистку: вот что она сказала
Короткие, как раз идеальны для выходных: 3 свежих сериала от Prime Video, которые уже в топе
Лицемер-миллионер: Док Браун в «Назад в будущее» скрывал, что он толстосум — и разбогател он самым «запрещенным» способом
Изначальная концовка «Криминального чтива» была максимально «тарантиновской»: режиссер поменял кровавый финал в распоследний момент
Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру
Любимый американский фильм Михалкова собрал в прокате в 11 раз больше своего бюджета — даже скандал с «обнаженкой» не помешал
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь
После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет
Смесь «Игры в кальмара» и «Бумажного дома» — про самых мерзких богачей: 3 причины дать шанс испанской новинке Netflix
Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667