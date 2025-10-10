Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети

Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)

Смешарики».... давно мертвы? В Сети появилась жуткая версия о том, что Ромашковая долина — это загробный мир

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

Даже $2,9 миллиарда не спасают: Кэмерон готовится к худшему — на третьей части «Аватар» может заглохнуть

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей