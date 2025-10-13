Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети

Эти маньяки держали в страхе весь СССР: вот о каких реальных злодеях расскажет второй сезон «Душегубов»

Белла — волчица, Каллены — вообще феи: две фанатские теории о «Сумерках», которые звучат безумно, но чертовски логично (и смешно)

Что случилось с мамой Айры в аниме «Дандадан»: и причем тут жуткая женщина в красном — объясняем связь героинь

«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино

Нет тела — нет дела: убил ли Егерь певицу в «Лихих», и зачем в конце 4 серии показали Гагарина?

«Игра престолов» на Диком Западе: в новинке Серсея Ланнистер опять враждует с другой семьей

Даже $2,9 миллиарда не спасают: Кэмерон готовится к худшему — на третьей части «Аватар» может заглохнуть

Да кто такой этот ваш Джокер? Отвечаем на главные вопросы к финалу 3 сезона «Алисы в Пограничье»

Идеально для вечера с пледом и какао: уютные фильмы с осенней атмосферой