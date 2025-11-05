Помните серию «Маши и Медведя» под названием «День хороших манер»? Ее посмотрели 127 млн человек и вот почему

3 свежих фильма, после которых сложно смотреть что-то иное: 100% вы их посоветуете друзьям

Арагорн — человек. Арвен — эльфийка. Кем будут их дети? Толкин в своих книгах все подробно объяснил

«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон

Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы

Пожиратели «Авадой Кедаврой» не разбрасывались: почему даже самые темные маги в «Поттере» предпочитали оглушать

«Андор» - лучший сериал по «Звездным войнам»: если бы не одно требование Скарсгарда, то он бы точно скатился

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

Уходить тоже надо красиво: топ-5 фильмов и сериалов, в которых уход персонажа стал культовым моментом

Заряд мотивации: лучшие фильмы об аутсайдерах, которые не сдались несмотря ни на что