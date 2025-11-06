Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт

5 стран, 5 жанров и ни одной проходной премьеры: на Netflix вышли новинки, о которых скоро заговорят все — есть даже неожиданный проект из Индии

В ноябре сразу 3 мистических премьеры – Муцениеце в российской версии «Зачарованных» и возвращение любимых проектов

Уже 11 лет «Интерстеллар» ругают за то, что в нем «забыли» про все страны, кроме США – и лишь внимательные зрители понимают: зря

О’Коннелл, по коням! В новой «Мумии» вернутся и Фрейзер, и Вайс – для полного счастья в сиквеле не хватает только Имхотепа

Проспал, не явился на церемонию: фильм, за который ему вручили «Оскар», Хопкинс считает «самым простым» в карьере

Железный Парень и три отряда Мстителей: Marvel слили сценарий «Династии Канга» — прочтете и порадуетесь, что фильм отменили

В Голливуде появился новый Стэнли Кубрик, и его новинка с лысой Эммой Стоун – отсылка к великой «Космической Одиссее»

Соединили «Викингов» и «Игру престолов»: новый сериал Amazon получил 86% на RT — тут и Нед Старк жив, цел и пока невредим

Фанаты смотрят 4 сезон «Ведьмака» и не могут поверить своим… ушам: главным минусом сериала стала вовсе не актерская игра Лиама Хемсворта