Так выжила Алая Ведьма или нет? Ответ Элизабет Олсен вселил надежду в преданных фанатов Marvel

Режиссер «Дорогого Вилли» вернулся с мини-сериалом о переломных 90-х: в основе — реальная история экипажа авианосца «Адмирал Кузнецов»

Тихие премьеры без миллиардных бюджетов, которые советует каждый второй блогер: эти 3 новинки хвалят чаще остальных

«Дорогой Вилли»: премьера, сюжет и график выхода всех серий нового шпионского мини-сериала с Маковецким

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

«Твой маленький грязный секрет»: вы задумывались, почему Пеннивайз в «Оно» охотится на детей

Этот ляп в «Простоквашино» замечают только любители авто: присмотритесь к «Запорожцу» – увидели кое-что странное? (фото)

Этот культовый персонаж вдохновил игру Энтони Хопкинса в «Молчании ягнят» — коллеги по фильму начали избегать актера еще до начала съемок

Фанатам фильма со Шварцем просмотр запрещен: Яутжа в новом «Хищнике» впервые станет слепым как крот – будет похоже на «Сорвиголову»

Заяц младше Чебурашки, а Трубадур полюбил школьницу? Угадайте возраст героев любимых мультов (тест по «Союзмультфильму»)