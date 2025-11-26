Клэр Дэйнс вернулась, чтобы порвать топы Netflix: этот жуткий сериал сейчас обсуждают на платформе активнее всего

Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален

Почему Т-800 пожертвовал собой, выбрав самоуничтожение? Объясняем финал «Терминатора 2», который миллионы фанатов поняли не сразу

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче

Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»

Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)

На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)