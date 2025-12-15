Зрители смотрят 25 сезон сериала «Тайны следствия», но с тяжким вздохом: «мыло мыльное», но один плюс все же есть

Под ударом даже Красный Страж и Человек-паук: 3 самых шокирующих смерти, которые могут случиться в «Судном дне»

«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ

Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)

«Намного грамотнее»: первый «Джек Воробей» родился в СССР — этот приключенческий фильм и сегодня утрет нос хваленым «Пиратам»

Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»

Интригу держали почти 10 лет: исполнитель роли Уилла подтвердил самую мрачную фан-теорию — победа над Векной ничего не решит

Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали