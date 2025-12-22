С 27 декабря без выходных: «Детство Ба» выпускает 10 серий подряд, а остальные — только в 2026 году (точный график)

Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена»

«Ирония судьбы» Рязанова — тоже в топе: какие еще фильмы Ирина Безрукова обязательно смотрит перед Новым годом

«Когда я снималась в “Чикатило” – мне было 15»: Таисья Калинина в интервью «Киноафише» – об «Олдскуле», «Как приручить лису 2» и свадьбе в русском стиле

172,8 млн за уикенд собрал новый лидер проката: это не блокбастер, а семейный фильм – скоро обгонит «Аватар: Пламя и пепел»

У «Гачиакуты» точно будет 2-й сезон, но придется подождать: зато вселенная выйдет за рамки одного лишь аниме

Тест: как хорошо вы знакомы с сюжетом фильма «Мужики!..»

От первой роли Никулина коллеги по «Мосфильму» воротили нос – артист чудом не забросил кино: «Актерских способностей у вас нет!»

Тест к 20-летию «Гарри Поттера и Кубка огня»: узнаете 5 персонажей, если ИИ превратит их в героев Marvel?

Иван Янковский снялся в худшем и лучшем сериалах 2025 года: первый посмотрел и стер из памяти, второй не могу забыть до сих пор