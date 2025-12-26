Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет

$1,2 млрд в прокате и 95% любви зрителей на RT: что уже известно о «Зверополисе 3» и почему ждать 10 лет не придется

«Во втором сезоне она доросла до маньячки»: Таисья Калинина намекнула на продолжение «Как приручить лису» — неужели спойлеры подъехали?

Сашок, Иваныч и… Райхат? В «Дальнобойщиках» всегда был третий водитель кроме Галкина с Гостюхиным: но его не увидеть даже с лупой

«Вере ничего не светило»: Меньшов до последнего не хотел брать Алентову в «Москва слезам не верит» – заглядывался на другую красотку

Уникальный военный фильм с Иванычем из «Дальнобойщиков» хотели запретить в СССР: зато на Западе оценили на 100/100 и любят до сих пор

VK назвал 5 пар из кино СССР – их россияне любят больше всего: Катерина и Гоша из «Москва слезам не верит» в топе, но далеко не №1

Тест к 76-летию Михаила Боярского: вспомните 6 фильмов с актером по кадру – «Мушкетеров» от других хитов отличат не все

Отчет подождет, гадаем по советскому кино: с вас — выбор цитаты, с нас — прогноз на корпоратив (тест)

Самую жуткую теорию про «Один дома» официально подтвердили ученые: родители бедолаги Кевина – все-таки изверги