Семейная империя трещит по швам: тизер 2 сезона «Золотого дна» показал, кто пойдет на дно первым (видео)

Когда «Властелин колец» закончился, но не для всех: как писатели пытались вернуть Средиземье к жизни и что из этого вышло

Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла?

Про «Крепкий орешек» забудьте: этот кассовый король с Уиллисом оказался на $123 млн круче – вернется в кинотеатры России 18 декабря

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Это вам не скользящий Гароу из «Ванпанчмена»: ИИ назвал 3 тайтла с самой крутой анимацией – «Клинок» и «Магичку» даже не тронул

Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)

Новый ремейк культовой юридической драмы рвет все чарты стриминга — в оригинале, снятый Копполой, сыграл Мэтт Дэймон

Дом, но не бумажный: свежий триллер от Netfix со звездой «Укрытия» набрал почти 80% свежести – подарит 2 часа адреналина и холодного пота

Сон Джин-ву такие страсти только снятся: когда Маомао и Дженьши наконец сойдутся