Фильмы
Прыгуны
Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Москве
17 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 17 марта 2026 в Москве
Молодежная
2D
11:05
от 490 ₽
13:25
от 590 ₽
15:45
от 590 ₽
18:05
от 670 ₽
20:25
от 670 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:00
от 650 ₽
11:05
от 650 ₽
13:10
от 650 ₽
15:15
от 650 ₽
19:20
от 750 ₽
01:00
от 750 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
11:05
от 400 ₽
13:00
от 420 ₽
14:55
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
18:45
от 500 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:00
от 300 ₽
11:00
от 1500 ₽
12:00
от 300 ₽
13:00
от 2000 ₽
14:00
от 400 ₽
15:00
от 2500 ₽
16:00
от 400 ₽
17:00
от 2500 ₽
18:00
от 500 ₽
Радуга Кино
Технопарк
2D
10:25
от 359 ₽
12:45
от 359 ₽
15:05
от 459 ₽
17:25
от 539 ₽
19:45
от 539 ₽
22:05
от 569 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:10
от 400 ₽
11:20
от 700 ₽
12:25
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
16:05
от 1100 ₽
16:55
от 500 ₽
18:20
от 1300 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
10:10
от 500 ₽
11:20
от 700 ₽
12:25
от 500 ₽
13:35
от 700 ₽
14:40
от 500 ₽
15:50
от 700 ₽
16:55
от 500 ₽
19:10
от 650 ₽
20:20
от 1200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:20
от 400 ₽
11:30
от 500 ₽
12:30
от 450 ₽
13:40
от 500 ₽
14:40
от 450 ₽
16:50
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10
от 400 ₽
11:20
от 800 ₽
12:15
от 400 ₽
13:35
от 800 ₽
16:55
от 520 ₽
18:25
от 1300 ₽
19:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
от 300 ₽
12:25
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
16:55
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40
от 400 ₽
12:50
от 400 ₽
15:00
от 500 ₽
17:10
от 600 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
10:20
от 340 ₽
12:30
от 440 ₽
14:40
от 440 ₽
16:50
от 440 ₽
19:00
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
14:40
от 500 ₽
16:55
от 600 ₽
19:10
от 700 ₽
21:30
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:10
от 400 ₽
12:25
от 400 ₽
14:40
от 400 ₽
16:55
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:10
от 400 ₽
11:10
от 600 ₽
12:25
от 400 ₽
13:25
от 700 ₽
14:40
от 400 ₽
15:40
от 1000 ₽
16:55
от 500 ₽
17:55
от 1300 ₽
19:10
от 600 ₽
21:25
от 600 ₽
