Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сентиментальная ценность
Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 2025 в Москве
31 декабря 2025
Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 31 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
пт
9
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сентиментальная ценность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
13:30
от 270 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D, SUB
11:40
от 250 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
18:00
от 300 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
15:10
от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
17:20
от 350 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
12:40
от 350 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
13:45
от 240 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
13:25
от 450 ₽
16:50
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:10
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок
«Не цепляй меня, Надюха!» — а говорил ли это Василий? Тест по фильму «Любовь и голуби»
Распиаренная экранизация Азимова от Apple TV нравится лишь тем, кто не читал книг: «У остальных — рвотные рефлексы»
Такое нельзя показывать в кино: эти 3 фильма совсем не щадят чувства зрителей — для большого экрана это перебор, говорили критики
«Пятая точка» Шурика и пропавшая бутылка: отыскали 15 ляпов в шедеврах Гайдая, Рязанова и других гениальных режиссеров СССР (фото)
Автор «Эмили в Париже» намекнул, где развернется 6-й сезон: Купер снова собирает чемоданы — Франция и Италия уже были
«Русский бестселлер» назвал лучший фильм 2025 года: он собрал 2.6 млрд в прокате, а зрители величают «"Ведьмаком" для детей»
Не все смотрят «Иронию судьбы»: вот как российские звезды встречают Новый год — Безруков печет торт, а Пересильд устраивает детям представление
Тест: вспомните 5 фильмов СССР по именам героев: Горбункова из «Бриллиантовой руки» не ждите – слишком просто
Сериал с Борисовым попал в топ-5 лучших 2025 года — заставил рыдать полстраны: успех «Волшебного участка» и «Трассы» на его фоне меркнет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667