Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки

2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

И снова сериал про форму и приказы: сможет ли «Огонь» с Панфиловым удивить зрителей НТВ

Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Мультфильм без фамилии в титрах вышел к «Оскару-2026»: автором оказался режиссер «Лунтика» — это был весьма дерзкий эксперимент

На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)

Одна фраза в «Бриллиантовой руке» попала под цензуру — и это видно по губам: легко прочтете, что Мордюкова говорит на самом деле