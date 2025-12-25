Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сентиментальная ценность Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 2025 в Москве 11 января 2026

Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 11 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сентиментальная ценность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
21:00 от 450 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Не только спин-офф «Игры престолов» от HBO: 10 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в 2026 году
Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»
«Восторг полный! Понравилось и мне, и дочке подростку»: зрители объяснили, зачем идти в кино на «Волчок» всей семьей
«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком
Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо
Эти 7 странных советских привычек проскакивали даже в кино: современные россияне при виде их крутят пальцем у виска
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя
Индиана Джонс с русской пропиской: «Волчок» закончился так, что зрители уже требуют сиквел – но есть один неприятный нюанс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше