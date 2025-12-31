Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сентиментальная ценность Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 2025 в Москве 21 января 2026

Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 21 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 31 Завтра 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14 чт 15 сб 17 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сентиментальная ценность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
14:50 от 350 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги
Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»
«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин
Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»
Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут
Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом
Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории
Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту
Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше