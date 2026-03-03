Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Сентиментальная ценность
Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 2025 в Москве
9 марта 2026
Расписание сеансов Сентиментальная ценность, 9 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
пт
13
сб
14
вс
15
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Сентиментальная ценность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:15
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667