Финал «Игры престолов» забыл о самой важной проблеме Сансы — и это разрушает логику Вестероса

Что скрывает Офелия Фрамп в «Уэнсдэй»? В 3 сезоне ее роль может быть куда опаснее и мрачнее

Лекции, общага — все это реально: «Первокурсниц» снимали в легендарном столичном вузе

«Сватов» и «Чебурашку» угадают 95 россиян из 100, но что насчет этих 8 ролей? Сложный тест ко дню рождения Федора Добронравова

«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?

Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

«Спортлото-82»: фильм Гайдая, с которого люди из кинотеатров уходили толпами. Правда или нет?

Пальто без пальто и месть Марата: почему пересняли финал «Слова пацана» — создателей никто не заставлял

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать

«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно