Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно

Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах

В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)

Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении

Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти

Не украли, а интерпретировали: 5 российских фильмов, которые оказались ремейками голливудских хитов

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0