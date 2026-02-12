Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Анаконда Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Москве 16 февраля 2026

Расписание сеансов Анаконда, 16 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Анаконда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
11:35 от 650 ₽ 17:10 от 750 ₽ 01:15 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно
Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем
Фрейзер возвращается: культовая «Мумия» получит продолжение — раскрываем первые подробности о 4 части
«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце
Включила это аниме из 12 серий, пока жду новые эпизоды «Магической битвы»: в итоге влюбилась с первых секунд – не зря оценка 8.0
Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel
Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти
За 16 серий этой дорамы прожила весь спектр эмоций — Netflix зря скрывал этот шедевр: рейтинг 8,5 не даст соврать
Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»
Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить
В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше