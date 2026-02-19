Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Анаконда Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Москве 20 февраля 2026

Расписание сеансов Анаконда, 20 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Анаконда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
09:05 от 650 ₽ 17:00 от 750 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Встретились как-то Фома из «Невского» и Брагин из «Первого отдела»: так и появился сериал «Матрёшка» с рейтингом выше 7 — смотрели?
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке»
Netflix взял этот российский фильм под крыло — и он ворвался в топ-5 самых популярных: у иностранцев дух захватывает от русской зимы
От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года
В этой шпионской драме играет Брагин из «Первого отдела»: рейтинг у нее 8.1, а герой – такой же харизматичный красавец
«Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)
Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше