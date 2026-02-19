Такого во вселенной «Хищника» на экране еще не было: вот каких яутжа покажут в «Планете смерти 2»

Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается

С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин

«Настоящий детектив» в русском Заполярье: о чем будет и когда выйдет «Трасса 2» – продолжение лучшего сериала 2024-го уже снимают

От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года

Не украли, а вдохновились: в «Первом отделе 5» точь-в-точь повторили трюк с Устюговым из «Ментовских войн»

Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг

Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали

А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц)

Netflix взял этот российский фильм под крыло — и он ворвался в топ-5 самых популярных: у иностранцев дух захватывает от русской зимы