Услышали «Бандитский Петербург» — и сердце ёкнуло? В СМИ заговорили о ремейке, но Певцов сказал то, чего не ждали

С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители

«Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями

415 тысяч зрителей поставили этому триллеру из России 7.3: в январе 2026-го «гремел» на стримингах

Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни

Чаще смотрят лишь «Первый отдел»: самый популярный русский мини-сериал прямо сейчас – про «терминатора-одиночку» и «злого китайца»

Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?

«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)