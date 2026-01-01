Абсолютно лысая голова, бритые брови и 45 накладных носов: как из Димы Иосифова делали Буратино для советского фильма

В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так?

7 фильмов, которые 83-летний Скорсезе любит сильнее своих собственных: здесь и Феллинни, и малоизвестные шедевры

Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор)

Насмотрелись новогодних сказок? Теперь время теста – вспомните 7 принцесс и царевен из кино СССР по кадрам

Пока все обсуждали «Очень странные дела», новый российский сериал прокрался на вершину топа Кинопоиска — всего за 5 дней обошел «Киберслава»

Настоящая мультивселенная безумия: а вы знали, как появился Данила Багров из «Брата» и при чем тут Нюша из «Смешариков»

Хорошие копы здесь не живут: создатели «Прослушки» выпустили уникальный мини-сериал – 93% от критиков + основан на реальных событиях

Ситхи, зомби и Лавкрафт: «Звездные войны» превратят в полноценный ужастик – плевались от «Аколита»? Станет еще хуже

«Таких людей в реальности много»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий в «Унесённых призраками» – фанаты спорили 25 лет