Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мужские правила моего деда
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Москве
5 октября 2025
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 5 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мужские правила моего деда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
09:25
от 200 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:40
от 350 ₽
12:30
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
12:00
от 580 ₽
17:20
от 660 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:10
от 400 ₽
12:00
от 500 ₽
13:25
от 500 ₽
14:45
от 500 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
11:00
от 7000 ₽
12:50
от 7000 ₽
14:40
от 7000 ₽
19:20
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:20
от 700 ₽
12:15
от 800 ₽
14:15
от 800 ₽
16:10
от 800 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:20
12:05
15:30
17:15
19:15
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
11:30
от 880 ₽
13:40
от 940 ₽
15:50
от 940 ₽
18:00
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:55
от 550 ₽
12:50
от 550 ₽
14:50
от 660 ₽
16:45
от 660 ₽
18:40
от 660 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:30
от 350 ₽
12:40
от 350 ₽
14:35
от 550 ₽
18:30
от 650 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
17:10
от 550 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:20
от 530 ₽
16:20
от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:50
от 560 ₽
16:50
от 600 ₽
18:50
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:40
от 1220 ₽
16:40
от 1720 ₽
18:30
от 740 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
16:20
от 350 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:25
от 410 ₽
12:40
от 570 ₽
17:00
от 620 ₽
18:25
от 620 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30
15:25
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
10:00
от 250 ₽
14:50
от 350 ₽
22:40
от 250 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:10
от 390 ₽
18:00
от 490 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:40
от 420 ₽
12:35
от 420 ₽
14:30
от 470 ₽
16:25
от 470 ₽
18:20
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:40
от 670 ₽
19:50
от 670 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:30
от 350 ₽
15:10
от 450 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
13:00
от 470 ₽
17:00
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
12:40
от 420 ₽
16:40
от 420 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
09:50
от 220 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
09:15
от 240 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
13:20
от 350 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
09:50
от 250 ₽
13:30
от 330 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
13:10
от 320 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:20
от 370 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
15:10
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
09:15
от 300 ₽
12:45
от 350 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
13:25
от 380 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:10
18:00
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:00
от 500 ₽
14:25
от 600 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:35
от 650 ₽
12:35
от 800 ₽
14:35
от 800 ₽
16:35
от 800 ₽
18:35
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:35
от 570 ₽
12:35
от 570 ₽
14:35
от 710 ₽
16:35
от 710 ₽
18:35
от 710 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:25
от 500 ₽
12:25
от 500 ₽
14:25
от 660 ₽
16:25
от 660 ₽
18:25
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
10:50
от 400 ₽
12:50
от 450 ₽
14:50
от 450 ₽
16:50
от 480 ₽
18:50
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 500 ₽
12:45
от 500 ₽
14:45
от 640 ₽
16:45
от 640 ₽
18:45
от 640 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
12:25
от 500 ₽
15:40
от 700 ₽
17:55
от 700 ₽
20:10
от 700 ₽
22:05
от 700 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40
от 700 ₽
18:00
от 1200 ₽
20:00
от 700 ₽
22:20
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00
от 400 ₽
13:30
от 800 ₽
17:10
от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40
от 600 ₽
12:20
от 500 ₽
16:25
от 700 ₽
18:05
от 1400 ₽
20:40
от 700 ₽
22:20
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:25
от 630 ₽
20:40
от 630 ₽
22:20
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50
от 400 ₽
12:55
от 500 ₽
15:00
от 600 ₽
17:05
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
21:40
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:50
от 600 ₽
18:05
от 1400 ₽
19:50
от 720 ₽
22:20
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:20
от 520 ₽
20:30
от 580 ₽
22:20
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40
от 400 ₽
14:20
от 600 ₽
15:55
от 1100 ₽
19:50
от 650 ₽
22:20
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
10:15
от 550 ₽
12:15
от 550 ₽
13:25
от 650 ₽
14:15
от 650 ₽
16:15
от 650 ₽
17:25
от 650 ₽
18:15
от 650 ₽
20:15
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45
от 700 ₽
12:45
от 700 ₽
14:45
от 800 ₽
16:45
от 800 ₽
18:45
от 800 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:15
от 560 ₽
12:15
от 560 ₽
14:15
от 720 ₽
16:15
от 720 ₽
18:15
от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:45
от 530 ₽
12:40
от 620 ₽
14:35
от 620 ₽
18:00
от 760 ₽
19:55
от 760 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны
Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке»
Сердечко, птичка, смайлик — это не шифр, а название советского хита в эмодзи: попробуйте угадать все 6 (тест)
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667