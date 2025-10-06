Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мужские правила моего деда
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 6 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мужские правила моего деда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
15:25
от 250 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:40
от 350 ₽
12:30
от 350 ₽
16:30
от 350 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:10
от 340 ₽
12:00
от 420 ₽
13:25
от 420 ₽
14:45
от 450 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
11:00
от 7000 ₽
12:50
от 7000 ₽
14:40
от 7000 ₽
19:20
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
12:15
от 600 ₽
14:15
от 600 ₽
16:10
от 650 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:20
12:05
15:30
17:15
19:15
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
11:30
от 660 ₽
13:40
от 660 ₽
15:50
от 660 ₽
18:00
от 720 ₽
20:10
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:55
от 450 ₽
12:50
от 450 ₽
14:50
от 480 ₽
16:45
от 480 ₽
18:40
от 550 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
17:10
от 410 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:20
от 370 ₽
16:20
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:50
от 380 ₽
16:50
от 440 ₽
18:50
от 500 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:40
от 820 ₽
12:50
от 550 ₽
16:40
от 1160 ₽
18:30
от 620 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
16:20
от 300 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:25
от 320 ₽
12:40
от 380 ₽
17:00
от 450 ₽
18:25
от 510 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30
15:25
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
10:40
от 320 ₽
12:35
от 320 ₽
14:30
от 420 ₽
16:25
от 420 ₽
18:20
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:20
от 440 ₽
16:30
от 550 ₽
20:40
от 590 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:30
от 300 ₽
15:10
от 300 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
18:25
от 270 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
15:55
от 250 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
16:00
от 350 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
16:10
от 320 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
10:50
от 170 ₽
16:20
от 270 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:00
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:20
от 190 ₽
17:20
от 390 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
09:35
от 170 ₽
12:45
от 240 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
10:10
от 180 ₽
14:10
от 280 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:10
18:00
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:00
от 350 ₽
14:25
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:35
от 470 ₽
12:35
от 520 ₽
14:35
от 520 ₽
16:35
от 520 ₽
18:35
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:35
от 510 ₽
12:35
от 510 ₽
14:35
от 560 ₽
16:35
от 560 ₽
18:35
от 610 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:25
от 400 ₽
12:25
от 400 ₽
14:25
от 470 ₽
16:25
от 470 ₽
18:25
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:50
от 360 ₽
12:50
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
16:50
от 420 ₽
18:50
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 430 ₽
12:45
от 430 ₽
14:45
от 490 ₽
16:45
от 490 ₽
18:45
от 600 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:40
от 440 ₽
18:50
от 700 ₽
20:10
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40
от 440 ₽
18:00
от 1100 ₽
20:00
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00
от 300 ₽
13:30
от 500 ₽
17:10
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40
от 500 ₽
12:15
от 400 ₽
16:25
от 500 ₽
18:05
от 1200 ₽
20:40
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:15
от 400 ₽
16:25
от 450 ₽
20:40
от 520 ₽
22:20
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50
от 300 ₽
12:55
от 380 ₽
15:00
от 450 ₽
17:05
от 550 ₽
19:10
от 550 ₽
21:40
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:00
от 500 ₽
17:55
от 1000 ₽
19:50
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:20
от 400 ₽
20:30
от 520 ₽
22:20
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40
от 300 ₽
13:05
от 700 ₽
14:20
от 400 ₽
18:10
от 1200 ₽
19:50
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:15
от 450 ₽
13:15
от 500 ₽
15:15
от 500 ₽
17:15
от 600 ₽
19:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
14:45
от 600 ₽
16:45
от 600 ₽
18:45
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:15
от 460 ₽
12:15
от 460 ₽
14:15
от 540 ₽
16:15
от 540 ₽
18:15
от 620 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:45
от 440 ₽
12:40
от 500 ₽
14:35
от 500 ₽
18:00
от 670 ₽
19:55
от 670 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
5 зарубежных военных фильмов, которые стали хитами уже после самой первой сцены: эти кадры не могут забыть зрители
Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке»
Только в этих сериалах показана жизнь в Турции без прикрас: бедность, криминал и нелегкая женская доля
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667