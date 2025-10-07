Меню
Фильмы
Мужские правила моего деда
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Москве
7 октября 2025
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 7 октября 2025 в Москве
2D
17:25
от 270 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
10:40
от 350 ₽
12:30
от 350 ₽
16:30
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:10
от 340 ₽
12:00
от 420 ₽
13:25
от 420 ₽
14:45
от 450 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
11:00
от 7000 ₽
12:50
от 7000 ₽
14:40
от 7000 ₽
19:20
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
12:15
от 600 ₽
14:15
от 600 ₽
16:10
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
11:30
от 660 ₽
13:40
от 660 ₽
15:50
от 660 ₽
18:00
от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:55
от 450 ₽
12:50
от 450 ₽
14:50
от 480 ₽
16:45
от 480 ₽
18:40
от 550 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
17:10
от 220 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:20
от 220 ₽
16:20
от 220 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:50
от 210 ₽
16:50
от 210 ₽
18:50
от 210 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:40
от 800 ₽
12:50
от 530 ₽
16:40
от 1140 ₽
18:30
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
16:20
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:25
от 220 ₽
12:40
от 220 ₽
17:00
от 220 ₽
18:25
от 220 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:30
15:25
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
10:40
от 320 ₽
12:35
от 320 ₽
14:30
от 420 ₽
16:25
от 420 ₽
18:20
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:20
от 440 ₽
16:30
от 550 ₽
20:40
от 590 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
10:30
от 300 ₽
15:10
от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
09:15
от 100 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
15:55
от 250 ₽
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
12:10
от 250 ₽
17:30
от 350 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
09:20
от 99 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
15:30
от 320 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
14:50
от 270 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
14:25
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
11:30
от 250 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
15:05
от 290 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
14:50
от 280 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
16:10
18:00
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
11:00
от 350 ₽
14:25
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:35
от 470 ₽
12:35
от 520 ₽
14:35
от 520 ₽
16:35
от 520 ₽
18:35
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
10:35
от 510 ₽
12:35
от 510 ₽
14:35
от 560 ₽
16:35
от 560 ₽
18:35
от 610 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:25
от 400 ₽
12:25
от 400 ₽
14:25
от 470 ₽
16:25
от 470 ₽
18:25
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
10:50
от 360 ₽
12:50
от 400 ₽
14:50
от 400 ₽
16:50
от 420 ₽
18:50
от 420 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:45
от 430 ₽
12:45
от 430 ₽
14:45
от 490 ₽
16:45
от 490 ₽
18:45
от 600 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:40
от 220 ₽
18:50
от 220 ₽
20:10
от 220 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:40
от 220 ₽
18:00
от 1100 ₽
20:00
от 220 ₽
22:20
от 220 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00
от 220 ₽
13:30
от 500 ₽
17:10
от 220 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:40
от 500 ₽
12:20
от 220 ₽
16:25
от 220 ₽
18:05
от 1200 ₽
20:40
от 220 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:15
от 200 ₽
16:25
от 200 ₽
20:40
от 200 ₽
22:20
от 200 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50
от 200 ₽
12:55
от 200 ₽
15:00
от 200 ₽
17:05
от 200 ₽
19:10
от 200 ₽
21:40
от 200 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:00
от 220 ₽
14:50
от 220 ₽
18:05
от 1000 ₽
19:50
от 220 ₽
22:20
от 220 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:20
от 220 ₽
20:30
от 220 ₽
22:20
от 220 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40
от 220 ₽
13:05
от 700 ₽
14:20
от 220 ₽
18:10
от 1200 ₽
19:50
от 220 ₽
22:20
от 220 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:15
от 450 ₽
13:15
от 500 ₽
15:15
от 500 ₽
17:15
от 600 ₽
19:15
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:45
от 550 ₽
12:45
от 550 ₽
14:45
от 600 ₽
16:45
от 600 ₽
18:45
от 650 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:15
от 460 ₽
12:15
от 460 ₽
14:15
от 540 ₽
16:15
от 540 ₽
18:15
от 620 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:45
от 440 ₽
12:40
от 500 ₽
14:35
от 500 ₽
18:00
от 670 ₽
19:55
от 670 ₽
