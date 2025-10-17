Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мужские правила моего деда
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Москве
17 октября 2025
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 17 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
чт
16
пт
17
сб
18
вс
19
пн
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мужские правила моего деда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:05
от 340 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
13:10
от 350 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
11:45
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
14:00
от 390 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:40
от 620 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
12:50
от 480 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
10:45
от 470 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Эдем
Отзывы
2024, Австралия, триллер
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?
3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT
Вышел из гримерки и 700 человек массовки хором крикнули: «Ильич»! Кто сыграл Ленина в «Хрониках русской революции»?
Фанаты пищали от восторга, а Паттинсон сгорал со стыда: эта неловкая сцена из «Сумерек» еще долго мучила его в кошмарах
Новогодний Sci-Fi с Крамаровым россиянам заменил «Иронию судьбы»: в СССР его крутили часто, а потом внесли в «черные списки»
Танос все понял при первой встрече: злодей всегда знал, что Тони Старк в «Мстителях» станет Доктором Думом — одна цитата объясняет все
Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й
Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина
Гениальность Булгакова подтверждает камео на балу у Сатаны: как простая крестьянка очутилась среди исчадий «Мастера и Маргариты»
Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667