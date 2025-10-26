Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мужские правила моего деда
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Москве
26 октября 2025
Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 26 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
22
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мужские правила моего деда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:15
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
Основано на романе Мишеля Бюсси: свежий детективный сериал цепляет с первой минуты – о матери, которая встречает копию мертвого сына
«Настоящий финал был другим»: у «Места встречи» на IMDb невероятные 8.7, но эти 2 момента не дают иностранцам покоя
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
«Маше и Медведю» такое и не снилось: Nickelodeon возрождает «Губку Боба» — на 626-й серии история только начинается
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667