Киноафиша
Фильмы
Геля
Расписание сеансов Геля, 2025 в Москве
21 августа 2025
Расписание сеансов Геля, 21 августа 2025 в Москве
Вся информация о фильме
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
20:10
от 420 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
19:00
от 430 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:20
от 430 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:25
17:35
20:10
22:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:00
16:45
19:30
22:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:05
17:35
20:30
22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:10
19:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:55
17:35
19:20
23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:30
17:30
20:10
22:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30
14:45
16:05
17:25
20:30
