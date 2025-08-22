Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Геля Расписание сеансов Геля, 2025 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов Геля, 22 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 19 чт 21 пт 22 сб 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Геля»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:25 17:35 20:10 22:50
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:00 16:45 19:30 22:20
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:05 17:35 20:30 22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:10 19:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:55 17:35 19:20 23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:30 17:30 20:10 22:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30 14:45 16:05 17:25 20:30
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку
Впервые за 32 года у «Парка Юрского периода» появится достойный конкурент: этот австралийский фильм еще до выхода назвали хитом
Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы
Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)
Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть
Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше