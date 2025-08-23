Меню
Геля
Геля
Расписание сеансов Геля, 2025 в Москве
23 августа 2025
Расписание сеансов Геля, 23 августа 2025 в Москве
О фильме
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:15
13:55
20:05
22:15
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
18:10
от 700 ₽
20:35
от 700 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
17:10
19:40
21:30
Москино Кинопарк
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
2D
20:15
от 470 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
18:30
от 430 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
20:00
22:00
Победа
Крестьянская Застава
2D
18:20
от 500 ₽
22:30
от 500 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:25
17:35
20:10
22:50
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
15:00
16:45
19:30
22:20
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:00
19:00
21:10
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:05
17:35
20:30
22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
15:10
19:40
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:55
17:10
19:20
21:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:55
17:35
19:20
23:00
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
15:30
17:30
20:10
22:30
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30
14:45
16:05
17:25
20:30
