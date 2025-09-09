Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
11:10 от 7000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
15:10 от 300 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
12:20 от 300 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
22:20 от 300 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
16:45 от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
23:45 от 300 ₽
Киноклуб Эльдар
Юго-западная
2D
19:05 от 350 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
