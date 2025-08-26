Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Не одна дома 2 Расписание сеансов Не одна дома 2, 2025 в Москве 26 августа 2025

Расписание сеансов Не одна дома 2, 26 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 чт 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Не одна дома 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
15:40 от 500 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:35 от 600 ₽ 13:50 от 600 ₽
Каро 9 Vegas Каширский г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:45 от 550 ₽ 15:55 от 550 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
14:50 от 1140 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:30
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:30 от 220 ₽ 12:40 от 220 ₽ 17:25 от 220 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
11:00 от 220 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:40 от 200 ₽ 12:50 от 200 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Кто умер, кто спасся, а кто остался на острове: чем на самом деле закончился «Остаться в живых»
«Беспросветная муть» и «сценарий с пьяных глаз»: зрители не пощадили этот сериал с Колесниковым — рейтинг всего 6 из 10
Детдомовское прошлое, мрачный город и следователь на грани: чем зацепит новый мини-сериал «Отпечатки»
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше