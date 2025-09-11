Никакого доброго Леопольда или Винни-Пуха: 4 жутких советских мультика, от которых мурашки даже у взрослых

Что скрыли от зрителей ГДР: сцены из «17 мгновений весны», которые безжалостно вырезали — в СССР они казались нормальными

400 квадратов, а она почти не выходила с кухни: самый большой дом на Вистерии Лейн принадлежал именно этой героине «Отчаянных домохозяек»

Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама

В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет

«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»

Где снимали фильм «Берегись автомобиля»? По сюжету место не уточняется, но эти локации сразу сами себя выдали (фото)

Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0

Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно

Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо