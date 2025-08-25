«Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими»: запомните даты выхода финальных эпизодов самого тревожного сериала лета-2025

Почему Каневский снялся «топлес» в «Бриллиантовой руке»: случайность на съемках, которую Гайдай превратил в находку

«Это отличный шанс придумать, как выглядел бы американский "Властелин колец"»: напоминаем дату финала 2 сезона «Скрежета металла»

Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий

«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»

«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»

«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика

«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа

С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше