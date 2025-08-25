Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Укради мою мечту
Расписание сеансов Укради мою мечту, 2025 в Москве
25 августа 2025
Расписание сеансов Укради мою мечту, 25 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
пн
25
вт
26
ср
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Укради мою мечту»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:05
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
16:20
от 600 ₽
18:45
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:20
от 960 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:40
Радуга Кино
Технопарк
2D
14:30
от 410 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
18:35
от 500 ₽
22:20
от 500 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:20
от 600 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:40
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
18:20
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
17:25
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:20
от 300 ₽
15:20
от 450 ₽
19:30
от 550 ₽
21:35
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:10
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:20
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
12:35
от 400 ₽
18:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
«Хищники находят своих жертв, атакуют их и питаются ими»: запомните даты выхода финальных эпизодов самого тревожного сериала лета-2025
Почему Каневский снялся «топлес» в «Бриллиантовой руке»: случайность на съемках, которую Гайдай превратил в находку
«Это отличный шанс придумать, как выглядел бы американский "Властелин колец"»: напоминаем дату финала 2 сезона «Скрежета металла»
Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий
«Черной Русалочки и Снейпа было мало?»: вокруг экранизации советского «Умки» с Прилучным разгорелся скандал «в стиле Netflix»
«Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!»
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа
С «Игрой в кальмара» все ясно, но есть и другие: 8 самых дорогих дорам — обошлись в $29 млн и больше
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667